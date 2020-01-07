13 вариантов мести: Иран готов ответить США за убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало информационное агентство Fars, ссылаясь на соответствующее заявление секретаря Совбеза Али Шамхани.

Чиновник сообщил, что даже самый щадящий вариант мести может стать "историческим кошмаром для США" и подчеркнул, что американцы знают о своей уязвимости со стороны Ирана.

Шамхани отметил, что если армия США не захочет добровольно покинуть Ирак, то Тегеран заставит это сделать насильно.

В ночь на 3 января 2020 года американская авиация ракетным ударом уничтожила Сулеймани в районе иракского аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был одним из главных террористов мира.

Тегеран в ответ пообещал Вашингтону жестко ответить за гибель своего генерала.

7 января в иранском Кермане – родном городе Сулеймани – прошли похороны убитого командира Корпуса стражей исламской революции. Прощание с ним собрало более трех миллионов граждан страны и прошло под скандирование лозунгов "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!".

Как передает "Интерфакс", новый командующий КСИР генерал Хосейн Салами, выступая перед собравшимися на улицах иранцами, пообещал за убийство Сулеймани беспощадно отомстить США: "Мы подожжем все места, которые они любят".