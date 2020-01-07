Слуцкий жестко ответил на обвинения со стороны игрока "Витесса"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал слова своего бывшего подопечного в "Витессе" Роя Беренса, заявившего, что российский специалист отобрал у него год футбола. По мнению наставника казанцев, причиной непопадания в стартовый состав нападающего стали лень и лишний жир.

"Он год потерял из-за собственной лени, алчности и непрофессионализма. К тому же у него долгое время было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. Он был выведен из состава из-за неготовности и непрофессионализма", – цитирует Слуцкого Sport24.

Также он сообщил, что Беренсу предлагали летом разорвать контракт с клубом и уйти бесплатно. Однако он отказался, решив тренироваться со второй командой. "Если он так уж хотел играть, мог бы и покинуть "Витесс", – отметил тренер.