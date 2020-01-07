Посольство РФ в Нигерии подтвердило данные о похищении россиян пиратами

Российское посольство в Нигерии подтвердило информацию о похищении пиратами трех членов команды нефтяного земснаряда Ambika.

"Были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению", – цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

По предварительным данным, состояние похищенных оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, пираты напали на судно 2 января. После похищения членов экипажа они застрелили четырех бойцов спасательной группы нигерийских военно-морских сил.