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Конфликт между США и Ираном 28 минут назад

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7 января 202013:04

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

EPA

В столпотворении на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек. Еще 48 человек пострадали в давке, передает Independent со ссылкой на иранское телевидение.

Местные власти выясняют все обстоятельства гибели и травмирования людей.

Траурная церемония началась утром 7 января в родном городе Сулеймани – Кемране. Там на центральной площади собрались тысячи человек.  Накануне траурная процессия прошла в столице Ирана Тегеране. На улицы вышли более 1 миллиона человек.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате операции американских войск. Авиация США ликвидировала его ракетным ударом районе международного аэропорта Багдада.

В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атаке на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Президент США Дональд Трамп ранее назвал генерала одним из главных террористов в мире.

Тегеран уже отреагировал на убийство Сулеймани, разработав 13 вариантов ответа Соединенным Штатам. Кроме того, парламент Ирана единогласно проголосовал за признание всех вооруженных сил США террористической организацией.

 

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