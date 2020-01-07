Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС

Космический грузовик Dragon отстыковался сегодня от МКС, трансляцию операции ведет на своем сайте НАСА.

Посадка корабля с 1600 килограммов груза запланирована на вечер. Ранее его возвращения ждали 5 января, но посадку пришлось отложить из-за разбушевавшейся непогоды в Тихом океане.

Грузовик отправили в космос 5 декабря с 2500 килограммов груза, чуть меньше половины которого пришлось на приборы для испытаний, как то: многоканальный спектрометр, медаппаратура для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, платформа RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС с целью хранения роботизированных систем. Для полета была использована капсула, которая уже дважды летала к МКС.

Запуск осуществила американская компания SpaceX. Это уже девятнадцатый полет с целью коммерческой доставки грузов на МКС.