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7 января 202013:42

В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

EPA

Испанская полиция пресекла деятельность группировки, причастной к сексуальной эксплуатации женщин. Преступники заставляли заниматься проституцией в основном уроженок России и Украины, сообщается в пресс-релизе полиции.

Операция против преступной группы прошла в городе Мотриль в Андалусии. Правоохранители освободили пять женщин и задержали шесть человек: четверых – за причастность к преступной группе, еще двоих – за подделку документов, по которым женщины въезжали в Испанию. Заведение, в котором работали секс-рабыни, было закрыто по решению суда.

Выяснилось, что злоумышленники вовлекали женщин в занятие проституцией, размещая в интернете объявления о работе.

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