Ямальские пожарные ликвидировали огонь площадью 800 квадратных метров

Пожарные города Муравленко ликвидировали открытое горение торгового центра площадью 800 квадратных метров.

Заведение, специализирующееся на продаже автозапчастей, вспыхнуло около десяти утра, в момент возгорания магазин был закрыт на выходной.

Борьба с огнем, по информации МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, была затруднена, поскольку пламя распространялось по пустотам чердачного помещения.

От огня пострадал один человек, после осмотра врачей ему было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время спасатели ведут работы по полной ликвидации пожара.