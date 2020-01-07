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7 января 202013:59

Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве. Вместе с ним пациентов клиники навестила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Патриарх пообщался с детьми, их родителями и врачами, передает "Россия 24". Предстоятель русской православной церкви поздравил их с праздником и пожелал больным скорейшего выздоровления.

Особо Кирилл отметил работу медиков.

"Я хотел бы пожелать от всего сердца тем, кто лечит, сил, крепости духа, здравия и осознания того, что совершаемое вами дело имеет огромное значение для людей уже по одному тому, что результатом этой работы является исцеление человека", – цитирует патриарха "Интерфакс".

Детям передали сладкие подарки, а больница получила оборудование, необходимое для послеоперационного восстановления пациентов.

В ночь на 7 января патриарх Кирилл провел рождественское богослужение в московском Храме Христа Спасителя. На службу пришли тысячи верующих, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой.

 

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