Пожар в бытовках в Подмосковье полностью потушили

Пожарные полностью ликвидировали пожар в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья, где погибли восемь человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в данное время спасатели занимаются разбором завалов на месте пожарища.

Ранее сообщалось о том, что пожар площадью 240 квадратных метров возник около 5 часов утра 7 января. Позднее были обнаружены тела восьми человек – сезонных рабочих из Таджикистана, которые работали в местном тепличном комплексе.