Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

Бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин выкупил Орден Победы, который был снят с демонтированного в марте 2019 года Монумента Славы во Львове.

"Он весит больше 700 кг. Им торговали как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен (около 21 тысячи долларов)", — написал Добкин в своем Facebook.

Там же он опубликовал несколько фотографий: как Монумент Славы выглядел раньше, как его разрушали, в каком состоянии был Орден Победы, когда его нашли. Одна из львовских фирм хотела продать орден как металлический лом.

Добкин и его сторонники перевезли покупку в Харьков и намереваются когда-нибудь вернуть его на прежнее место. Однако, по мнению экс-депутата, это будет нескоро.

"Оказывается с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам. Это еще у патриотов и неплохой бизнес", — с сожалением констатировал Добкин.

Монумент Славы во Львове демонтировали несколько месяцев. 30-метровую стелу памятника удалось снести только с третьей попытки 3 марта прошлого года. Снос львовского монумента осудили многие украинские политики. Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук назвал эти действия властей "тактикой выжженной земли, которую всегда применяли враги Украины и украинского народа, проявлением беззакония и политически мотивированного произвола", пишет ТАСС.