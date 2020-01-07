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7 января 202014:33

Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

Youtube/Регион -70

На окраине Томска 6 декабря легковой автомобиль на большой скорости сбил женщину, переходящую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара пострадавшая отлетела на несколько метров.

 

По информации УМВД РФ по Томской области, за рулем автомобиля находился 34-летний водитель, о его состоянии в момент ДТП не сообщается.

Пострадавшая была доставлена в больницу, информация о тяжести и характере полученных ей травм не поступала.

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