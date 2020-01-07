Глава МИД Ирана пообещал США "пропорциональный ответ" на убийство Сулеймани

Иран готовит пропорциональный ответ на американскую спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN.

"Это международный терроризм, это акт агрессии против Ирана, это равносильно вооруженному нападению на Иран, – сказал Зариф. – И мы обязательно ответим, но наш ответ будет пропорционален.

Дипломат отметил, что иранское руководство, в отличие от президента США Дональда Трампа, привержено закону. Трамп же, по его словам, демонстрирует мировому сообществу свое неуважение к международному праву.

По мнению Зарифа, "дни пребывания США" в ближневосточном регионе сочтены, и Штаты "должны осознать, что жители этого региона разъярены, они хотят, чтобы США ушли".

3 января американская авиация нанесла ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В результате погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В Тегеране заявили, что разработали 13 вариантов ответа на этот шаг Вашингтона.