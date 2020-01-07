Тема:

Конфликт между США и Ираном 47 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 января 202015:48 Матвей Попов

Иран пообещал США исторический кошмар

Иран пообещал США исторический кошмар

40 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощания с генералом Сулеймани, более 200 пострадали. Как сообщают иранские СМИ, похороны военачальника пришлось отложить из-за слишком большого числа присутствующих. Ситуацию вокруг Ирана сегодня планируют обсудить главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Италии и ЕС.

Красные флаги – символ мести – развеваются над иранским Керманом. Проститься с генералом Сулеймани в его родной провинции пришли сотни тысяч людей. В их руках – портреты военачальника. Слышны антиамериканские лозунги. В своём завещании генерал просил положить его в обычную могилу, и написать там "Солдат Касем Сулеймани".

Парламент страны принял законопроект, по которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями. В иранском Совбезе утверждают, что подготовили жёсткий ответ Вашингтону.

"На сегодняшний момент в Совбезе представлено 13 вариантов мести. Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США. Американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана. Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы сделаем так, что их тела вывезут в горизонтальном положении", — заявил секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани.

Обострение на Ближнем Востоке вызвало серьезное беспокойство в ЮНЕСКО. Там напомнили Вашингтону о международных конвенциях, которые запрещают наносить удары по объектам культурного наследия.

Главу Пентагона спросили, правда ли его ведомство собирается преступить этот запрет? Тот ответил уклончиво, заявив, что Штаты будут следовать законам военного времени.

"США однажды уже доказали всем своё абсолютно наглое пренебрежение международным правом и принципом неприкосновенности. Это шизофренический подход — в нарушение международного права угрожать разбомбить объекты культурного и цивилизационного наследия", — отреагировал Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана.

Тему убийства генерала Сулеймани глава МИД Ирана планировал поднять на заседании Совбеза ООН. Но США отказали ему в получении визы. Хотя и обязаны были это сделать как государство, где находится штаб-квартира ООН.

Китай призвал США не препятствовать проведению мероприятий.

"Выдача представителям всех стран виз и создание условий для их участия в мероприятиях ООН, является международным обязательством США как принимающего государства. Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН", — заявил Гэн Шуан официальный представитель МИД КНР.

Пользуясь напряжением ситуации на Ближнем Востоке, США усиливают там своё присутствие. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, Вашингтон планирует направить в регион ещё 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков.

Остро стоит вопрос и о будущем ядерной сделки. В МИД Ирана сообщили, что готовы вернуться к полному исполнению обязательств. А по словам постпреда Ирана при ООН, Тегеран не намерен создавать ядерное оружие.

"Нет, мы не заинтересованы в создании ядерного оружия. У нас есть очень четкий религиозный запрет на ядерное оружие от нашего верховного лидера. Защитная доктрина Ирана не предполагает обладание ядерным оружием. "Поэтому мы не хотим обладать ядерным оружием", — подчеркнул Маджид Тахт-Раванчи, постоянный представитель Ирана при ООН.

Противоречивые новости приходят из Ирака: сперва в прессу просочилась информация, что западная коалиция спешно выводит войска с иракской территории.

Позже в Пентагоне назвали письмо "черновиком" и объявили, что опубликовано оно было по ошибке.

На что незамедлительно отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова: "В Пентагоне назвали ошибкой отправку Ираку письма о подготовке к выводу из страны войск США. Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась настолько, что Великобритания сокращает число сотрудников диппредставительств в Ираке и Иране. Германия передислоцирует часть солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию.

Бегут из Ирака и специалисты американских корпораций. Часть работников эвакуирует нефтегазовая компания Chevron. Там рассказали, что пока всё не успокоится, следить за ходом работ на месторождениях будут местные сотрудники.

Ранее по теме

Сейчас

14:01

Пожар в бытовках в Подмосковье полностью потушили

12:46

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

02:51

Ливийский город Сирт переходит из рук в руки

23:22

Возглавляемая США коалиция объявила, что выведет войска из Ирака

18:57

Армия маршала Хафтара захватила военную базу и морской порт города Сирт

18:01

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Иран пообещал США исторический кошмар

Иран пообещал США исторический кошмар

40 минут назад
8 января Путин и Эрдоган откроют "Турецкий поток"

8 января Путин и Эрдоган откроют "Турецкий поток"

50 минут назад
Причиной пожара в Подмосковье стала неисправность электропроводки

Причиной пожара в Подмосковье стала неисправность электропроводки

1 час назад
Больше двух десятков машин столкнулись в окрестностях Перми

Больше двух десятков машин столкнулись в окрестностях Перми

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 8 января

12:15

Прилет Владимира Путина в Турцию
15:00

Запуск газопровода "Турецкий поток"
Все трансляции
Посольство РФ в Нигерии подтвердило данные о похищении россиян пиратами

Посольство РФ в Нигерии подтвердило данные о похищении россиян пиратами

3 часа назад
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

44 минуты назад
Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

1 час назад
Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

2 часа назад
Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Курц во второй раз стал канцлером Австрии

2 часа назад
Патриарх Кирилл: Церковь оказалась в условиях беспрецедентного давления

Патриарх Кирилл: Церковь оказалась в условиях беспрецедентного давления

2 часа назад
238
Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

1 час назад
Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

2 часа назад
Запретная любовь и борьба за свободу: сериал "Крепостная" на "России 1"

Запретная любовь и борьба за свободу: сериал "Крепостная" на "России 1"

20 часов назад
"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2004 года

"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2004 года

06.01.2020 15:14
483
Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

04.01.2020 21:30
"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

04.01.2020 12:53
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Российский паспорт стал менее привлекательным

Российский паспорт стал менее привлекательным

9 минут назад
Пресс-секретарь: никто не обиделся на Жириновского за раздачу денег

Пресс-секретарь: никто не обиделся на Жириновского за раздачу денег

17 минут назад
Шарапова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в Брисбене

Шарапова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в Брисбене

44 минуты назад
Разработчики Bluetooth пообещали повысить качество звука

Разработчики Bluetooth пообещали повысить качество звука

1 час назад
Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

1 час назад
Ямальские пожарные ликвидировали огонь площадью 800 квадратных метров

Ямальские пожарные ликвидировали огонь площадью 800 квадратных метров

2 часа назад
В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

2 часа назад
На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" (у него есть чешуя)

На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" (у него есть чешуя)

3 часа назад
Япония конфисковала 14 миллионов долларов залога за Гона

Япония конфисковала 14 миллионов долларов залога за Гона

4 часа назад
Samsung показала, как заменить экранную клавиатуру селфи-камерой

Samsung показала, как заменить экранную клавиатуру селфи-камерой

4 часа назад
Lenovo начнёт продавать первый в мире гибкий ноутбук

Lenovo начнёт продавать первый в мире гибкий ноутбук

4 часа назад
Иранский парламент признал армию США террористической организацией

Иранский парламент признал армию США террористической организацией

5 часов назад
Пули в ответ на снежки: в США водитель ранил двух детей

Пули в ответ на снежки: в США водитель ранил двух детей

5 часов назад
Илья Ковальчук: могу играть намного лучше

Илья Ковальчук: могу играть намного лучше

5 часов назад
Москвичей предупредили о высоком давлении и гололеде

Москвичей предупредили о высоком давлении и гололеде

6 часов назад
Курилы и Индонезию тряхнуло: в Тихом и Индийском океане произошли землетрясения

Курилы и Индонезию тряхнуло: в Тихом и Индийском океане произошли землетрясения

6 часов назад
Южная Корея готова противостоять Северной Корее

Южная Корея готова противостоять Северной Корее

6 часов назад
SpaceX запустила в космос 60 микроспутников

SpaceX запустила в космос 60 микроспутников

6 часов назад
Польша решила запретить России истолковывать историю по-своему

Польша решила запретить России истолковывать историю по-своему

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку