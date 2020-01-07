Причиной пожара в Подмосковье стала неисправность электропроводки

Пожар в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья мог произойти из-за неисправности электропроводки. В настоящее время произведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

Ранее во вторник, 7 января, в деревне Нестерово около пяти часов утра произошло возгорание на территории тепличного комплекса. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. В результате трагического инцидента погибли восемь человек, еще один получил ранения. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь не представителя экстренных служб региона, жертвами пожара стали граждане Вьетнама.



В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливается собственник территории, на которой произошло возгорание.