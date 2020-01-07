8 января Путин и Эрдоган откроют "Турецкий поток"

Российский лидер Владимир Путин примет участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток". Ввод в эксплуатацию газопровода назначен на 8 января, место действия – Стамбул.

Также российский президент обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом назревший конфликт на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, передает РИА Новости.

Запуск газопровода будет транслироваться на сайте "Вести.ру".

Тестовая прокачка газопровода началась с 1 января 2020 года.

"Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.