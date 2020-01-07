Шарапова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в Брисбене

В австралийском Брисбене завершился матч первого круга между россиянкой Марией Шараповой и американкой Дженнифер Брэйди. Российская теннисистка в упорном поединке уступила сопернице в трех сетах – 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Все решилось на тай-брейке, в котором сильнее оказалась представительница США. В следующем раунде Брэйди сразится с австралийкой Эшли Барти.

Ранее во второй круг турнира в Брисбене вышла россиянка Людмила Самсонова, обыгравшая американку Слоан Стивенс.