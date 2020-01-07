Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место. В прошлом году у РФ было 48-е место.

При составлении рейтинга компания учитывает так называемый "индекс свободы передвижения". Он показывает, сколько стран гражданин той или иной страны может посетить без визы или с оформлением ее в упрощенном порядке.

Так, россияне могут приехать без виз в 118 государств (в 2019 году — в 119). Для сравнения, граждане Антигуа и Барбуды могут свободно посещать 150 стран, Доминики — 139, Украины — 128.

Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно. За ними следуют Германия и Южная Корея (189 стран), Испания (187), Швейцария, Австрия и Португалия, (185), Великобритания, США и Греция (184).

Худшим с этой точки зрения признан паспорт Афганистана — граждан этой страны пустят без виз только в 26 стран мира, пишет "Интерфакс".