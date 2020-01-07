Россиянин Каргинов выиграл третий этап "Дакара" в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии. Он преодолел спецучасток за 3 часа 59 минут 15 секунд.

Белорус Сергей Вязович на МАЗе стал вторым, отстав от лидера на 4 минуты 54 секунды. В тройке лучших также оказался еще один российский экипаж из "КамАЗ-мастер" во главе с гонщиком Шибаловым (+11 минут 13 секунд).

В общем зачете по-прежнему лидирует Вязович. Следом идут Каргинов и Шибалов.