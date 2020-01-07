Космонавты Скворцов и Скрипочка поздравили православных с Рождеством

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили православных верующих с Рождеством Христовым. Поздравление они озвучили во время телемоста с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества. Хочется пожелать счастья, любви, удачи, и всего самого-самого хорошего", – цитирует Скворцова "Интерфакс".

Скрипочка присоединился к пожеланиям и передал поздравление духовенству и пастве Русской православной церкви.

Патриарх также передал космонавтам свои поздравления и благословил их, поблагодарив за "труды во славу Отечества, во славу науки и на пользу всего рода человеческого".

"Пусть Господь хранит вас на очень непростых космических путях, которые стали частью вашего жизненного пути", – сказал предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл также пожелал экипажу МКС крепости душевных и телесных сил, а также осознания огромной важности их "исторической миссии".

31 декабря Скворцов и Скрипочка с борта МКС поздравляли россиян с Новым годом.

Самое космическое новогоднее поздравление — от космонавтов Роскосмоса Олега Скрипочки и Александра Скворцова с борта Международной космической станции 🚀🎉#НовыйГод #НовыйГод2020 pic.twitter.com/Eq77J3XJk6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 31, 2019

Сейчас на борту МКС помимо российских космонавтов находятся американцы Кристина Кох, Джессика Меир и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.