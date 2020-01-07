Поклонская признала свою неправоту в истории с фильмом "Матильда"

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская призналась, что совершила ошибку в истории с фильмом Алексея Учителя "Матильда". По ее словам, сейчас она бы не стала говорить о своем мнении насчет кинокартины вслух.

Наталья Поклонская в интервью радио "Комсомольская правда" рассказала, что в политике надо быть творческим человеком. По ее словам, не нужно говорить "в глаза", как это делает прокурор, об обвинении кого-либо в чем-либо, как это было с фильмом "Матильда". Поклонская призналась, что смешала свое личное отношение, то, о чем сейчас она бы уже не стала говорить публично с учетом полученного опыта. Депутат подчеркнула, что есть вещи, которые не нужно транслировать, поскольку они духовные и их стоит беречь.

По словам Поклонской, она не призывала тогда к сопротивлению. Депутат отметила, что опыт, полученный в должности прокурора, налагает определенное мировоззрение. Поклонская подчеркнула, что думать "по-прокурорски" — неправильно в политике, поскольку это тонкая материя. Депутат отметила, что для достижения целей в политической сфере на всегда надо говорить очевидные вещи прямо в лоб.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" вызвал широкий общественный резонанс. Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру, чтобы она проверила кинокартину. Депутат также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По словам политика, ученые сделали комплексную экспертизу материалов "Матильды", которая позволила установить, что образ Николая II, созданный в кинокартине, не соответствует канонизированному Русской православной церковью.