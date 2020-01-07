Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.

Инцидент произошел в понедельник, 6 января, в северной части острова Сулавеси. На его Ми-35 обрушился сильный порыв ветра, пилот потерял управление несколько секунд вертолет кружил на малой высоте, сдувая людей и круша автомобили.

Вскоре пилоту все же удалось благополучно приземлиться. По информации издания NusaDaily, в результате происшествия никто не пострадал.