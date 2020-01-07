Хоккеисты "Сибири" в овертайме сломили сопротивление "Автомобилиста"

Матчем в Екатеринбурге между местным "Автомобилистом" и новосибирской "Сибирью" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В основное время соперники выявить победителя не смогли. А в овертайме гости сумели дожать хозяев льда. Итоговый счет – 4:3.

В составе новосибирской команды отличились Егор Миловзоров, Виктор Комаров, Юусо Пуустинен и Александр Шаров, ставший автором победной шайбы. За "Автомобилист" голами отметились Павел Дацюк, Найджел Доус и Анатолий Голышев.

"Сибирь" набрала 49 баллов и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" с 55 баллами остался на четвертом месте.