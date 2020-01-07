Карякин финишировал вторым на третьем этапе "Дакара" в классе мотовездеходов

Российский гонщик команды SNAG Racing Сергей Карякин приехал к финишу со вторым результатом дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар" в классе мотовездеходов, который впервые проходит в Саудовской Аравии. Россиянин уступил лидеру лишь 18 секунд.

Победу в гонке одержал испанец Жерар Фаррес Гуэль из Monster Energy Can-Am. Его время составило 4 часа 42 минуты 47 секунды​​​. В тройке лучших оказался и американец Кейси Карри (Monster Energy Can-Am; +1.37).

В общем зачете после трех этапов лидирует Карри. Карякин идет на четвертом месте.