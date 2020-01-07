КХЛ. "Куньлунь" в Минске разгромил "Динамо"

В Минске завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Динамо" и китайским "Куньлунь Ред Стар". Команда из Пекина добилась убедительной победы на выезде, забросив в ворота хозяев льда пять шайб. "Зубры" ответили лишь одной.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Ип. Также за китайский клуб отличились Лукас Локхарт, Хантер Шинкарук и Тайлер Вон. Единственная шайба у хозяев льда оказалась на счету Артема Демкова.

"Куньлунь", набрав 50 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минские динамовцы остались на последнем месте на Западе, имея в активе 30 баллов.