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Конфликт между США и Ираном 37 минут назад

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7 января 202019:00

Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией

EPA

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.

"Разве кто-то в это верит?" — задался Помпео риторическим вопросом, который цитирует РИА Новости.

Иронически охарактеризовав Сулеймани как "добропорядочного джентльмена и первоклассного дипломата", госсекретарь США усомнился в том, что иранский генерал вообще когда-либо ездил в Багдад с мирной миссией.

Что же касается Зарифа, Помпео назвал его "первоклассным пропагандистом".

Отвечая на вопрос о возможности выдачи главе МИД Ирана американской визы, руководитель госдепа заявил, что США в этом вопросе будут действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что США отказали в визе Зарифу, который хотел приехать на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. В постпредстве Ирана при ООН сообщили, что пока не получили никаких официальных уведомлений на этот счет.

 

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