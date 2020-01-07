Пожар в Раменском, унесший жизни 8 человек, мог случиться из-за обогревателя

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного пожара в Подмосковье, жертвами которого стали 8 человек. Рано утром на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово сгорели бытовки, в которых жили рабочие. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Свою проверку обстоятельств ЧП начала и областная прокуратура.

Первые кадры c места пожара: повсюду мятые металлические листы, которые когда-то были крышей бытовок. Огонь уничтожил постройки полностью. О возгорании сообщил сторож, в 5 часов утра на место прибыли пожарные расчеты. Пламенем были охвачены 240 квадратных метров. Спасти удалось только одну женщину — в тяжелом состоянии с сильными ожогами ее доставили в больницу.

"К месту пожара прибыли 4 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава. На пожаре обнаружено 8 тел погибших, предположительно, граждан Вьетнама. На месте пожара работала испытательная пожарная лаборатория, дознаватели", — сообщил Анатолий Супруновский, врио заместителя министра РФ по делам гражданской обороны и ЧС, ликвидации последствий стихийных бедствий – главного государственного инспектора РФ по пожарному надзора.

Жили в бараках — прямо на территории тепличного хозяйства, где и работали. По предварительной информации, находились в России нелегально. Возможная причина ЧП — неисправность электропроводки. Короткое замыкание могло произойти из-за включенного обогревателя.

Весь день на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, развернут оперативный штаб МЧС, ворота заблокированы. Но известно, что сельскохозяйственный комплекс занимает площадь в три гектара. За глухим забором десятки теплиц, в которых выращивали лук.

Личность собственника тепличного комплекса установлена — это некий Салманов. На место не приехал — находится в другой стране.

Прокуратура Московской области проверит законность использования земельного участка. По словам главы Раменского района, данная территория имеет сельскохозяйственное назначение.

"Земли сельхозназначения предполагают, что они будут использованы для выращивания сельхозпродукции. Здесь установлены теплицы, если бы здесь был бетонный завод, понятно, это было бы незаконно. В данном случае это соответствует виду разрешенного использования земельного участка", — отметил Виктор Неволин, глава Раменского городского округа.

А вот на строительство жилых бараков рядом с тепличными постройками у собственника разрешения точно не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование причин пожара продолжается.