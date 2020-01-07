Иран выбрал 13 ответов Штатам

Власти Ирана были вынуждены приостанавливать церемонию погребения генерала Сулеймани из-за сильной давки в толпе. По сообщениям местных СМИ, более 50 человек задавили насмерть, свыше 200 получили травмы. Кадры, где сочетаются скорбь и бесстрашно-безрассудное желание отомстить, конечно, впечатляют. Парламент принял закон о признании Пентагона террористической организацией, а глава высшего военного совета заявил, что у Ирана есть 13 вариантов ответа Америке.

Похороны убитого американцами Сулеймани обернулись трагедией. В Кермане, родном городе генерала, на церемонии собралось столько людей, что случилась давка. В результате десятки человек погибли, сотни пострадали.

Церемонию прервали на несколько часов из-за огромного количества людей, которые прибыли в город проводить в последний путь третьего человека республики, убийство которого полностью изменило расклад сил на Большом Востоке. Сейчас в Кермане 3 миллиона человек, что оплакивают генерала КСИР.

На фоне траурных мероприятий эскалация усиливается. Иран ожидаемо угрожает США. Парламент Исламской Республики признал американское оборонное ведомство террористической организацией, то есть Пентагон теперь для Ирана — законная цель.

При этом стало известно, что в Тегеране подготовлено 13 вариантов ответа на убийство генерала Сулеймани — об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана. Али Шахмани пояснил, что не может раскрывать детали различных сценариев. При этом подчеркнул, что разведка Исламской Республики располагает полной информацией об оснащении 19 американских военных баз, которые расположены в зоне поражения систем вооружений, которыми располагает Иран.

Есть косвенные признаки того, что к угрозам, которые звучат в Тегеране, на Западе относятся серьезно, хоть там и делают вид, что все под контролем. Лондон сокращает количество сотрудников, которые работают в дипмиссиях Ирака и Ирана. Американская корпорация "Шеврон" провела эвакуацию сотрудников, которые находились на севере Ирака. Даже из Тель-Авива поступают однозначные сигналы: бывший глава управления военной разведки Израиля Херци Ха-Леви, а он сейчас командует южным военным округом страны, сообщил, что Израиль не участвовал в убийстве иранского генерала.

Теперь на американцев в Багдаде смотрят и убитый Сулеймани, и замкомандира шиитского ополчения страны Мухандис. Билборды с их фотографиями разместили прямо напротив посольства США. Наверное, чтоб американцы не забывали: история только начинается.