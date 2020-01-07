Для украинцев усложнят безвизовый режим

Гражданам Украины усложнят въезд в ЕС. Новые правила будут введены в 2021 году.

В Европейском парламенте приняли новый документ, согласно которому предполагается усиление системы контроля на европейских границах. В соответствии с законом с 2021 года в ЕС запустят Европейскую систему авторизации и информации о путешествии (ETIAS). Тем странам, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, будет необходима авторизация в онлайн-системе. В числе таких государств Украина, сообщает OBOZREVATEL.

В Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Такая система необходима для защиты от наплыва нелегалов, а также угроз террористических атак.

Для украинцев, которые планируют въехать в Шенгенскую зону, понадобится заполнить онлайн-анкету максимум за 96 часов до времени вылета. Система обработает данные, но может отправить их и на более глубокую обработку. Авторизация будет платной — 7 евро. С лиц младше 18 и старше 70 лет плата взиматься не будет.

Кроме украинцев нововведение затронет граждан Канады и Великобритании.

В настоящее время для украинцев, которые посещают ЕС, в течение 90 суток действует безвизовый режим, для этого нужно предъявить биометрический паспорт.