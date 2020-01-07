"Лестер" готов заплатить 40 млн евро за 21-летнего защитника "Ювентуса"

Турецкий защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока обороны заинтересован "Лестер Сити".

Английский клуб ранее предлагал "Ювентусу" 30 миллионов евро за Демирала, но итальянцы отклонили предложение "лис". Как сообщает Corriere Dello Sport, "Лестер" планирует новое предложение, на этот раз англичане готовы расстаться с 40 миллионами евро.

Напомним, Демирал – воспитанник "Фенербахче", также выступал за португальский "Спортинг" и итальянский "Сассуоло", откуда за 18 миллионов евро перешел в "Ювентус", в составе которого в текущем сезоне принял участие в шести играх и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 12 матчей за сборную Турции.