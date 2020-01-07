Карякин – о третьем этапе "Дакара": наш экипаж показал хороший результат

Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьего этапа ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, по итогам которого он занял второе место в зачете мотовездеходов, уступив победителю 18 секунд.

"Этап мне понравился, наш экипаж показал хороший результат. В заключительной части спецучастка мы ехали чуть быстрее, так как почувствовали уверенность в своих силах, – приводит слова Карякина Autosport.com.ru – К сожалению, роудбук оставляет желать лучшего, складывается ощущение, что ошибки в нем сделаны преднамеренно. Машина ведет себя неплохо. На результат, как и говорил ранее, пока смотреть не стоит – вся борьба впереди".

Напомним, победу на этапе одержал испанец Жерар Фаррес Гуэль из Monster Energy, преодолевший дистанцию за 4 часа 42 минуты 47 секунд​​​. В общем зачете после трех этапов лидирует Кейси Карри. Карякин идет на четвертом месте, отставание от лидера 7 минут 41 секунда.