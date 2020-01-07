Из-за пожара в норвежском Ставангере закрыли аэропорт

На юго-западе Норвегии в городе Ставангер во вторник, 7 января, приостановлено воздушное сообщение. Это связано с пожаром на крытой парковке, которая располагается рядом с городским аэропортом Sola.

По данным местной полиции, огонь уничтожил много автомобилей. Локализовать возгорание пока не удается. Из-за пожара также были эвакуированы гости отеля Scandic, который располагается в этом районе.

Представитель Sola заявил, что аэропорт временно закрывается. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Норвежское телеграфное бюро. Причины возгорания не поясняются. Пока нет информации о пострадавших.

Руководитель операции по тушению возгорания Виктор Фенне-Йенсен рассказал, что часть здания автопарковки обвалилась, также существует вероятность обвала всего здания. В результате инцидента уничтожено более трехсот автомобилей.

В аэропорту отменены около двадцати вылетов, в их числе несколько международных рейсов. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульбург оказалась заложницей ситуации, поскольку днем находилась в данном регионе и не смогла вылететь обратно в Осло из-за отмены рейса.