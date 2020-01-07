Дюжаррик напомнил США об обязательствах перед ООН

США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры ООН, заявил официальный представитель генерального секретаря этой международной организации Стефан Дюжаррик, комментируя факт отказа в выдаче американской визы главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.

Выступая на брифинге во вторник, 7 января, Дюжаррик подтвердил, что ООН продолжит участвовать в решении визовых проблем представителей государств, которые хотят прибыть на ее мероприятия.

"Соглашение по отношениям со страной пребывания должно выполняться", — подчеркнул Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем вопрос о выдаче визы конкретно министру иностранных дел Ирана он переадресовал постпредствам Ирана и США.

Джавад Зариф хотел приехать на заседание Совета Безопасности ООН 9 января, однако получил отказ в выдаче визы. Комментируя этот факт, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона в этом вопросе будет действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.