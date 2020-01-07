Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. В среду, 8 января, у него запланированы переговоры с турецким главой Тайипом Эрдоганом. Также российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Ранее рабочий визит Путина в Турцию анонсировала пресс-служба Кремля. Российский глава и Эрдоган 8 января обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также международные темы, в числе которых ситуация в Сирии и Ливии. Турецкий лидер в эфире телеканала CNN рассказал, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе, а также выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии, ситуацию в Ливии, сообщает РИА Новости.



Ранее во вторник, 7 января, российский президент прибыл в Дамаск, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. В рамках визита состоялись переговоры российской и сирийской делегаций. Глава государства прогулялся по Дамаску, посетил мечеть и православный храм, которому подарил икону Богоматери.