Новогодней столицей России стала Калуга

Рязань передала Калуге "Хрустальную снежинку", которая является символом всероссийского проекта "Новогодняя столица России". Передача регалии прошла на Лыбедском бульваре.

В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия городской головы Дмитрий Денисов, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и многие другие.

В новом статусе Калуга встретит 2021 год. Горобцов сообщил, что город рад принять символ новогодней столицы России. По его словам, подготовка к проведению встречи 2021-го будет длиться на протяжении года. Гостей города ожидает огромное количество мероприятий, сообщается на официальном сайте городской управы Калуги.

"Новогодняя столица России" — проект Минкультуры России. Он создан в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. В январе 2019 Рязань получила хрустальную снежинку от Тулы.