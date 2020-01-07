Дед Мороз во время представления облил ребенка кипятком

В Севастополе во время заказанного представления артист, переодетый в костюм Деда Мороза, облил ребенка кипятком. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

О случившемся сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону. Артист выполнял заказ в Севастополе. Во время представления он вылил на ребенка кипяток. Произошло это случайно или умышленно, пока не поясняется. Пострадавшего доставили в больницу.

В ведомстве рассказали, что проверку проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений.