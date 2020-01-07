Умер основатель всемирно известной сети салонов красоты Жак Дессанж

Умер основатель всемирно известной сети салонов красоты Dessange Жак Дессанж, ему было 94 года. Парикмахера высоко ценили кинозвезды. О смерти Дессанжа сообщает Le Figaro.

Жак Дессанж изобрел технику выпрямления волос, ввел в моду мелирование, прическу под названием "Бабетта". К его услугам прибегали многие знаменитости, в числе которых Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбэлл и прочие.

Жак Дессанж открыл свой первый салон в 1954 году. В настоящее время Dessange можно встретить в 43 странах мира.