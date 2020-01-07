В Таллине солдат НАТО устроил дебош

В одном из таллинских СПА-центров военнослужащий из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош, нападая на персонал и посетителей. Сотрудники оздоровительного заведения были вынуждены вызвать полицию.

В штабе боевой группы НАТО сообщили, что им известно об инциденте, но поскольку случившееся в стадии расследования, не стали комментировать его. Местной полицией дело возбуждено не было, передает "Интерфакс".