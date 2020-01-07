Манчестерское дерби. "Сити" громит "Юнайтед" после первого тайма

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего "Олд Траффорд" принимает "Манчестер Сити". Первый тайм противостояния завершился со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.

Счет в игре на 17-й минуте открыл Бернарду Силва, на 33-й минуте удвоил преимущество "горожан" Рияд Марез, которому ассистировал все тот же Силва. Точку в первой половине встречи поставил хавбек хозяев поля Андреас Перейра, поразивший свои ворота.

Напомним, ответный матч состоится 29 января. Победитель противостояния "Юнайтед" – "Сити" в финале турнира сыграет с победителем пары "Лестер Сити" – "Астон Вилла".