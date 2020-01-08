Форварда "Ливерпуля" Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

Сенегальский нападающий английского "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим африканским футболистом по итогам 2019 года. Церемония вручения наград Африканской конфедерации футбола состоялась во вторник, 7 января, в Египте.

В споре за награду 27-летний форвард в финальном голосовании обошел одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

Мане в 2019 году вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе "красных" сенегалец в текущем сезоне принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач.

Лучшим тренером Африки назван Джамель Бельмади, под руководством которого сборная Алжира стала победителем Кубка африканских наций. Лучшим молодым футболистом стал марокканский защитник "Реала" Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую "Боруссию". Также на церемонии вручения наград объявили состав символической сборной минувшего года.

Вратарь: Андре Онана ("Аякс", Камерун)

Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип ("Ливерпуль", Камерун), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Ашраф Хакими ("Реал", Марокко)

Полузащитники: Идрисса Гейе ("Пари Сен-Жермен", Сенегал), Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир), Хаким Зиеш ("Аякс", Марокко)

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).