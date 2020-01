Форварда "Ливерпуля" Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

Сенегальский нападающий английского "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим африканским футболистом по итогам 2019 года. Церемония вручения наград Африканской конфедерации футбола состоялась во вторник, 7 января, в Египте.

В споре за награду 27-летний форвард в финальном голосовании обошел одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1