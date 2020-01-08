Дым от австралийских затянул небо над Бразилией

Одна из бразильских метеорологических компаний сообщила, что дым от бушующих в Австралии лесных пожаров пересек Тихий океан и южноамериканский континент.

Сейчас в расположенном на юге Бразилии штате Риу-Гранди-ду-Сул находящийся в атмосфере дым придает небу сероватый цвет, погода там безоблачная. Наибольшая концентрация дыма наблюдается на юго-западе штата на границе с Уругваем, передает РИА Новости.

Как сообщалось, к настоящему времени в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, за последние месяцы огонь унес жизни 17 человек и уничтожил около тысячи домов. По некоторым оценкам, жертвами стихии стали 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых регионах Австралии пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.