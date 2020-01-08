"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1. Ответная игра противостояния состоится в среду, 29 января.

Счет в игре на 17-й минуте открыл Бернарду Силва, на 33-й минуте удвоил преимущество "горожан" Рияд Марез, которому ассистировал все тот же Силва. Точку в первой половине встречи поставил хавбек хозяев поля Андреас Перейра, поразивший свои ворота.

Во втором тайме единожды на 70-й минуте отличился нападающий "Красных дьяволов" Маркус Рашфорд.

Победитель противостояния "Юнайтед" – "Сити" в финале турнира сыграет с победителем пары "Лестер Сити" – "Астон Вилла"