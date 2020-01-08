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Конфликт между США и Ираном 13 минут назад

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8 января 202001:29

Число жертв давки во время похорон генерала Сулеймани растет

EPA

По последним данным, число погибших в давке, возникшей во время церемонии прощания с убитым в результате авиаудара США иранским генералом Касемом Сулеймани, достигло 56. Ранее сообщалось о 50 погибших.

Церемония прощания с генералом Сулеймани проходила в его родном городе Кермане в минувший вторник, 7 января. Первоначально назначенные на утро похороны были отложены из-за большого количества желающих проститься с погибшим, передает РИА Новости.

Как сообщалось, операция ВВС США была проведена в Ираке в районе международного аэропорта Багдада. Целями удара стали иранский генерал Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Соединенным Штатам за смерть Касема Сулеймани. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если такая атака состоится, Вашингтон нанесет "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

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