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8 января 202001:59

В Мексике жертвой нападения на машину с туристами стал ребенок из США

В приграничном мексиканском штате Тамаулипас неизвестные обстреляли машину с семьей туристов из США обстреляли в Мексике. В результате нападения погиб 13-летний ребенок, еще три человека получили ранения.

По одной из версий, к этому нападению могут быть причастны члены Картеля Северо-Запада — одного из главных наркокартелей Мексики, передает РИА Новости. Как сообщают местные СМИ, автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, направлялся в сторону США после каникул, проведенных в центральной Мексике. Неподалеку от границы вооруженные люди потребовали остановить машину, но водитель продолжил движение. Преступники догнали автомашину и обстреляли ее.

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В Мексике жертвой нападения на машину с туристами стал ребенок из США

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