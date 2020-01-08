Знарок – о победе над СКА: благодарен ребятам за самоотверженность и характер

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок поделился впечатлениями от победы своих подопечных над петербургским СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Я благодарен ребятам за самоотверженность, характер, дух. Ребята – молодцы, сыграли грамотно, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Конечно, были и ошибки, но, по большому счету, команда выполнила все требования, о которых мы с ними договаривались. Это большинство и меньшинство, в первую очередь".

"Спартак" прервал серию из трех поражений и с 56 очками занимает пятое место в Западной конференции, а СКА в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 63 очка. Стоит отметить, что подопечные Знарка одержали уже третью победу над армейцами в текущем сезоне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "красно-белые" в среду, 8 января, примут финский "Йокерит", а петербуржцы спустя четыре дня дома сыграют с московским "Динамо".