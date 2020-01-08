Ферстаппен подписал с Red Bull контракт, по которому будет получать 40 млн евро в год

Голландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен продлил соглашение с командой Red Bull Racing. Новое соглашение "быков" с 22-летним пилотом рассчитано на три года – до конца сезона-2023.

Финансовые подробности контракта голландца не разглашаются. По данным итальянской редакции Motorsport, теперь гонщик будет получать порядка 40 миллионов евро в год. Больше в "королевских гонках" зарабатывают только Льюис Хэмилтон из "Мерседес".

Pushing to the MAX to 2023 🦁🔥@Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! 😁#YesBoys — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020

Напомним, Макс стал пилотом Red Bull в 2016 году, когда по ходу сезона сменил в команде россиянина Даниила Квята. В составе команды из Милтон-Кинса 22-летний гонщик одержал восемь побед.