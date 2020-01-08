Иран пригрозил ударами по США

Иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил, что если Вашингтон решит ответить на ракетные атаки по авиабазам США в Ираке, по территории Соединенных Штатов будет нанесен удар.

Как сообщалось, в ночь на среду, 8 января, Иран осуществил массированные ракетные удары по военным базам США в Ираке, где размещен американский персонал и военные стран коалиции, передает "Интерфакс".

По информации ТАСС, в результате ракетной атаки на авиабазе Айн-аль-Асад было уничтожено несколько американских самолетов, один из которых находился на взлетно-посадочной полосе. Поступают данные о пострадавших в результате нападения иракцах, информации о раненых или погибших американцах или военных коалиции нет.