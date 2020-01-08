Тема:

Конфликт между США и Ираном 18 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 января 202004:44

Иран пригрозил ударами по США

Вести.Экономика

Иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил, что если Вашингтон решит ответить на ракетные атаки по авиабазам США в Ираке, по территории Соединенных Штатов будет нанесен удар.

Как сообщалось, в ночь на среду, 8 января, Иран осуществил массированные ракетные удары по военным базам США в Ираке, где размещен американский персонал и военные стран коалиции, передает "Интерфакс".

По информации ТАСС, в результате ракетной атаки на авиабазе Айн-аль-Асад было уничтожено несколько американских самолетов, один из которых находился на взлетно-посадочной полосе. Поступают данные о пострадавших в результате нападения иракцах, информации о раненых или погибших американцах или военных коалиции нет.

Ранее по теме

Сейчас

05:00

Вокруг Белого дома усилены меры безопасности

04:44

Иран пригрозил ударами по США

04:05

Глава Пентагона вязался с руководством Ирака

02:54

По авиабазе на западе Ирака нанесен ракетный удар

01:59

В Мексике жертвой нападения на машину с туристами стал ребенок из США

01:29

Число жертв давки во время похорон генерала Сулеймани растет

00:49

Дым от австралийских пожаров затянул небо над Бразилией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

По авиабазе на западе Ирака нанесен ракетный удар

По авиабазе на западе Ирака нанесен ракетный удар

2 часа назад
Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию

Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию

8 часов назад
Иран выбрал 13 ответов Штатам

Иран выбрал 13 ответов Штатам

7 часов назад
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности

Вокруг Белого дома усилены меры безопасности

17 минут назад

Трансляции

14:30

Запуск газопровода "Турецкий поток"
Все трансляции
Число жертв давки во время похорон генерала Сулеймани растет

Число жертв давки во время похорон генерала Сулеймани растет

3 часа назад
Владимир Путин: российские военные в Сирии защищают, в том числе, и свой дом

Владимир Путин: российские военные в Сирии защищают, в том числе, и свой дом

5 часов назад
Питалась фруктами и пила речную воду: 4-летняя девочка провела пять дней в джунглях

Питалась фруктами и пила речную воду: 4-летняя девочка провела пять дней в джунглях

9 часов назад
Умер основатель всемирно известной сети салонов красоты Жак Дессанж

Умер основатель всемирно известной сети салонов красоты Жак Дессанж

6 часов назад
Немецкий теннисист Зверев обматерил отца по-русски на ATP Cup

Немецкий теннисист Зверев обматерил отца по-русски на ATP Cup

9 часов назад
Внедорожник Васильева полностью сгорел на третьем этапе "Дакара". Видео

Внедорожник Васильева полностью сгорел на третьем этапе "Дакара". Видео

6 часов назад
Дым от австралийских пожаров затянул небо над Бразилией

Дым от австралийских пожаров затянул небо над Бразилией

4 часа назад
Карлос Гон пообещал рассказать, как и почему сбежал из Японии

Карлос Гон пообещал рассказать, как и почему сбежал из Японии

8 часов назад
Из-за пожара в норвежском Ставангере закрыли аэропорт

Из-за пожара в норвежском Ставангере закрыли аэропорт

8 часов назад
Для украинцев усложнят безвизовый режим

Для украинцев усложнят безвизовый режим

8 часов назад
Эстония отказывается ратифицировать пограничный договор с РФ

Эстония отказывается ратифицировать пограничный договор с РФ

9 часов назад
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

8 часов назад
"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2004 года

"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2004 года

06.01.2020 15:14
605
Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

04.01.2020 21:30
"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

04.01.2020 12:53
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Дюжаррик напомнил США об обязательствах перед ООН

Дюжаррик напомнил США об обязательствах перед ООН

7 часов назад
В Якутске из-за вспышки кори отменили массовые мероприятия

В Якутске из-за вспышки кори отменили массовые мероприятия

8 часов назад
Житель Ступина арестован за изнасилование дочери

Житель Ступина арестован за изнасилование дочери

8 часов назад
Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и выступил перед сторонниками

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и выступил перед сторонниками

10 часов назад
IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом

IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом

11 часов назад
Карякин финишировал вторым на третьем этапе "Дакара" в классе мотовездеходов

Карякин финишировал вторым на третьем этапе "Дакара" в классе мотовездеходов

11 часов назад
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

12 часов назад
Киноманов возмутила "слишком белая" BAFTA

Киноманов возмутила "слишком белая" BAFTA

12 часов назад
В Саудовской Аравии поймали особо опасного террориста

В Саудовской Аравии поймали особо опасного террориста

12 часов назад
Спутник NASA обнаружил "двойника" Земли, потенциально пригодного для жизни

Спутник NASA обнаружил "двойника" Земли, потенциально пригодного для жизни

12 часов назад
Российский паспорт стал менее привлекательным

Российский паспорт стал менее привлекательным

12 часов назад
Пресс-секретарь: никто не обиделся на Жириновского за раздачу денег

Пресс-секретарь: никто не обиделся на Жириновского за раздачу денег

13 часов назад
Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

Украинский экс-депутат Добкин выкупил Орден Победы со снесенного во Львове монумента

14 часов назад
Разработчики Bluetooth пообещали повысить качество звука

Разработчики Bluetooth пообещали повысить качество звука

14 часов назад
Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

14 часов назад
Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

Шла по "зебре": в Томске легковушка сбила пешехода. Видео

14 часов назад
Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

Патриарх Кирилл и глава Минздрава в Рождество посетили детскую больницу

15 часов назад
Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

15 часов назад
Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Курц во второй раз стал канцлером Австрии

15 часов назад
В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

15 часов назад
На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" (у него есть чешуя)

На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле "Аватар" (у него есть чешуя)

16 часов назад
Samsung показала, как заменить экранную клавиатуру селфи-камерой

Samsung показала, как заменить экранную клавиатуру селфи-камерой

17 часов назад
Lenovo начнёт продавать первый в мире гибкий ноутбук

Lenovo начнёт продавать первый в мире гибкий ноутбук

17 часов назад
Иранский парламент признал армию США террористической организацией

Иранский парламент признал армию США террористической организацией

18 часов назад
Пули в ответ на снежки: в США водитель ранил двух детей

Пули в ответ на снежки: в США водитель ранил двух детей

18 часов назад
Южная Корея готова противостоять Северной Корее

Южная Корея готова противостоять Северной Корее

19 часов назад
SpaceX запустила в космос 60 микроспутников

SpaceX запустила в космос 60 микроспутников

19 часов назад
Польша решила запретить России истолковывать историю по-своему

Польша решила запретить России истолковывать историю по-своему

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку