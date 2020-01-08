Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан Арены" разгромил команду "Оттава Сенаторз" со счетом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

У победителей по две шайбы забросили Александр Овечкин (38-я, 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22, 41), а также по разу отличились Радко Гудас (29) и Ларс Эллер (43), а у гостей единожды отметился Артем Анисимов (6).

Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

"Вашингтон" одержал третью победу кряду и с 65 очками лидирует в Восточной конференции, а "Оттава", потерпевшая поражение в пятой игре подряд, в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сенаторз" в субботу, 11 января, на выезде сыграют с "Детройт Ред Уингз", а "Кэпиталз" тремя днями ранее сыграют с командой "Филадельфия Флайерз".