В аэропорту Тегерана разбился украинский пассажирский самолет

Из-за технических проблем в международном аэропорту Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский авиалайнер, на борту которого находились 180 пассажиров.

Как сообщил глава воздушной гавани, самолет Boeing 737 разбился сразу после взлета, сообщает РИА Новости. Информация о судьбе пассажиров пока не поступала.

По предварительным данным, потерпевший крушение самолет принадлежит "Международным линиям Украины". По данным открытых источников, это крупнейший авиаперевозчик страны, который базируется в киевском аэропорту Борисполь и связывает Украину примерно с 40 странами в Европе, Азии, Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Авиакомпания эксплуатирует 42 самолета, и как указано на официальном сайте, основа флота именно Boeing 737, передает телеканал "Россия 24".

Ранее после иранского ракетного удара по американским военным объектам на территории Ирака Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) ввело запрет на полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.