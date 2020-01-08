Момент падения украинского Boeing 737 под Тегераном сняли на видео

Очевидец запечатлел, предположительно, момент крушения самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Ukraine International Airlines ("Украинские авиалинии") в окрестностях аэропорта Тегерана.

Лайнер направлялся из столицы Ирана в Киев, а его борту, как сообщают местные СМИ, могло находиться до 180 пассажиров. Об их судьбе пока что ничего не известно.

По предварительной версии, самолет рухнул практически сразу после взлета из-за технических неполадок.