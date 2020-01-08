Авиакатастрофа под Тегераном: вероятность найти выживших крайне мала

В среду утром в районе Международного аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий, по предварительным данным, авиакомпании "Международные линии Украины". Пока подтверждений от украинской стороны нет.

В социальных сетях появились первые кадры с места падения самолета, но проверить, где производилась съемка и источник информации пока не представляется возможным, передает телеканал "Россия 24".

По уточненным данным Министерства авиации Ирана, на борту разбившегося самолета было 167 пассажиров. Медики из иранской организации Красный полумесяц говорят, что вероятность найти выживших крайне мала.

Сценарий крушения пока восстановить трудно, предварительно речь идет о технической неисправности. Есть данные с сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, в соответствии с которыми рейс вылетел из Тегерана в 05:42 по Москве и всего спустя две минуты связь с бортом была потеряна.

Посольство Украины устанавливает списки погибших, его сотрудники работают в аэропорту Тегерана. Посольство России в Тегеране выясняет, есть ли среди них наши соотечественники.